EXCLUSIV! Steven Gerrard l-a convins PERSONAL pe Ianis sa mearga in Scotia! Ce a facut antrenorul

Ianis Hagi a plecat de la Genk in Scotia, la Glasgow Rangers in aceasta iarna.

Mijlocasul roman s-a transferat, sub forma de imprumut, pana la finalul sezonului la Rangers, iar pana acum a demonstrat in toate meciurile in care a jucat. A debutat pe teren propriu cu gol, chiar de ziua tatalui sau, iar acum a adus victoria echipei sale in Europa League in meciul cu Braga.

Conform surselor www.sport.ro, Steven Gerrard s-a implicat personal in transferul lui Ianis Hagi. Acesta a facut rost de numarul de telefon al mijlocasului roman si l-a sunat chiar el pentu a-l convinge sa mearga in Scotia. Ianis a reactionat uluit in momentul in care a realizat cu cine vorbeste.