Semneaza Torje! Mijlocasul schimba echipa inaintea noului sezon! Unde va juca

Gabi Torje (29 de ani) urmeaza sa schimbe echipa.

Gabriel Torje (29 de ani) va semna la inceputul saptamanii viitoare cu Bursaspor, anunta presa turca. Potrivit jurnalistilor din Turcia, mijlocasul roman a ajuns la un acord cu baskanii de la Bursa, formatie la care au mai jucat Pancu, Giani Kirita, Bogdan Stancu si Latovelvici.

Torje a jucat ultima data la Sivasspor

Gabi Torje este liber de contract in acest moment, dupa ce si-a incheiat de cateva saptamani intelegerea cu Sivasspor, formatie la care a jucat 20 de partide, de multe ori fiind introdus din postura de rezerva. El a dat trei pase decisive in tricoul formatiei care a terminat pe locul 12 in sezonul trecut.

550.000 euro este cota de piata a lui Torje in prezent

7.000.000 euro a fost cota lui in 2011, cand a semnat cu Udinese