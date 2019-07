FCSB il are deja pe noul Pintilii! Andone ii poate da minute dupa accidentarea lui Nedelcu! Cine e juniorul care a debutat cu Alashkert

Bogdan Andone a ramas fara cei doi mijlocasi defensivi ai sai, Pintilii si Nedelcu, ambii accidentati, si ar putea apela la un junior.

La doar 17 ani, mijlocasul Ovidiu Perianu si-a vazut visul indeplinit! Joi seara, in meciul cu Alashkert, cand FCSB conducea deja cu 3-0, antrenorul Bogdan Andone l-a chemat de la incalzire si l-a anuntat ca il va introduce pe teren. Schimbarea s-a facut in minutul 90, Perianu inlocuindu-l pe Coman, dar semnalul e clar: Andone are incredere in tanarul mijlocas central, pe care FCSB l-a remarcat in urma cu mai multi ani, dar l-a adus abia in 2018.

Nascut la Barlad, Perianu nu impresioneaza neaparat prin fizic – are doar 1,77m – dar compenseaza prin tenacitate, rezistenta si darzenie. Iar aceste calitati i-au facut deja pe oamenii din staff-ul FCSB-ului sa il compare cu Mihai Pintilii. Ba chiar Pintilii, capitanul FCSB, a devenit deja un mentor pentru Perianu, atat datorita faptului ca joaca pe acelasi post, cat si pentru faptul ca cei doi provin din aceeasi zona – Moldova.

Faptul ca Perianu este vazut ca o solutie de viitor pentru FCSB e demonstrat si de convocarea sa pentru ultimele doua cantonamente facute de vicecampioana Romaniei – cel de iarna din Marbella, cat si cel de vara de la Brasov – unde mijlocasul de 17 ani s-a pregatit cot la cot cu titularii echipei lui Andone. Totodata, mijlocasul central nascut la Barlad a fost om de baza in anul trecut la echipa nationala U17.