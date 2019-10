Reactia lui Ionut Radu dupa meciul cu Brescia! Romanul a gresit la golul incasat de Genoa: a fost criticat de suporteri

Ionut Radu a fost criticat dupa ce a facut o greseala uriasa in meciul castigat, in cele din urma, de echipa sa, in fata celor de la Brescia.

Dupa victoria celor de la Genoa, Radu a vorbit cu jurnalistii italieni.

"Stiam ca ne asteapta un meci dificil si am fost dezamagiti la finalul primei reprize, dar ne-am spus ca trebuie sa luptam pana la final pentru a reveni si asa am facut. Venim dupa o perioada dificila si stiam ca trebuie sa schimbam ceva. In repriza a doua, am intrat pe teren cu incredere si am dovedit ca avem o inima mare. De asta ai nevoie pentru a juca in tricoul lui Genoa", a declarat Ionut Radu.

Portarul roman a vorbit si despre noul antrenor de la Genoa, Thiago Motta. Meciul cu Brescia a fost primul al noului tehnician pe banca echipei italiene.

"Mereu ne cere sa avem incredere pe teren. Am muncit mult, dar nu voi dezvalui ce am pus in practica. Nu vreau sa le dau indicatii adversarilor", a spus romanul.