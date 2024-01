Reacția englezilor după ce au aflat comisionul lui Florin Manea: "N-am văzut pe nimeni care să vorbească atât! Spurs speră că Drăgușin va schimba agentul"

Alături de frații italieni Giuffrida, care dețin compania de impresariat GG11, Florin Manea a reușit cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc. Mutarea lui Radu Drăgușin de la Genoa la Tottenham s-a realizat pentru 25 de milioane de euro, însă suma totală poate ajunge la 30 de milioane, cu bonusuri.

Reacția englezilor după ce au aflat comisionul lui Florin Manea

După realizarea transferului, Manea i-a iritat pe mulți fani ai lui Tottenham, care chiar au cerut să nu îl mai reprezinte pe Drăgușin. Principala nemulțumire a suporterilor a fost o declarație a impresarului, care, imediat după transfer, a spus că în următorii ani îl vede pe fundaș jucând la Real Madrid sau Barcelona.

Manea a stârnit noi reacții din partea fanilor lui Spurs după ce a dezvăluit că a încasat un comision de aproximativ 4 milioane de euro pentru transferul lui Radu Drăgușin.

"Deși cei mai mulți agenți obișnuiesc să fie tăcuți și să își facă treaba în culise, Manea iubește lumina reflectoarelor, oferind în mod regulat interviuri presei.

Fanii lui Spurs sunt încântați de transferul lui Drăgușin, însă unii dintre ei s-au săturat deja de declarațiile oferite de Manea. A vorbit regulat în presa din Italia despre interesul lui Tottenham și a continuat să fie vocal și după transfer.

Acum două săptămâni, Manea i-a enervat pe cei de la Spurs și pe fanii echipei declarând că îl vede pe Drăgușin jucând la Real Madrid sau Barcelona în trei sau patru ani. Acum, Manea a vorbit în presa din România despre comisionul încasat pentru transfer.

N-am văzut niciodată un om care să vorbească atât cât o face Manea. E ridicol de accesibil pentru presă, ceea ce nu este o veste bună pentru Tottenham, pentru că este probabil să dezvăluie detalii pe care clubul ar prefera să le țină în interior.

Spurs speră că Drăgușin va semna cu un alt agent în următoarele șase luni", a scris Spurs Web, site din Anglia dedicat lui Tottenham.

Florin Manea: "Spre 4 milioane am luat. Partea mea, banii mei"

Fiul lui Nicolae Manea a dezvăluit recent cu câți bani se alege de pe urma transferului fotbalistului român la Tottenham, în Premier League.

”Eu cu el am înțelegere încă de la început, eu pun totul pe masă și spun câți bani iau. El are comisionul meu pe email. Am câștigat bani mulți la acest transfer, gândește-te că a fost cel mai mare din fotbalul românesc.

(n.r.: - Este adevărat că partea ta este între patru și cinci milioane de euro?) Da! (n.r. Spre cinci milioane?) Spre patru… Partea mea, banii mei! Asta în afară de partenerii mei. Eu am luat bani și de la Tottenham și de la Genoa.

Am văzut o emisiune în care cineva spunea că eu iau patru milioane de euro și jucătorul doar trei milioane de euro. Eu iau patru milioane de euro în șase ani. Ia vezi câți bani ia jucătorul în șase ani. Eu nu iau niciun cent din salariul jucătorului”, a declarat Florin Manea, la Fanatik.