Impresarul Florin Manea dezvăluie câți bani a luat după transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham

Florin Manea, omul care i-a fost mereu alături lui Radu Drăgușin, are un rol esențial în transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham Londra. Stoperul în vârstă de 21 de ani a impresionat în 2023 și a fost cumpărat de Spurs după ce și Bayern Munchen a trimis o ofertă către Genoa cu intenția de a-l transfera pe fotbalistul care a strâns deja 12 selecții în reprezentativa României.

Odată transferul realizat pe suma de 30 milioane de euro - Drăgușin a devenit cel mai scump fotbalist român din istorie -, și în conturile impresarului Florin Manea va intra o sumă consistentă.

Ce sumă încasează Florin Manea

Fiul lui Nicolae Manea a dezvăluit recent cu câți bani se alege de pe urma transferului fotbalistului român la Tottenham, în Premier League.

”Eu cu el am înțelegere încă de la început, eu pun totul pe masă și spun câți bani iau. El are comisionul meu pe email. Am câștigat bani mulți la acest transfer, gândește-te că a fost cel mai mare din fotbalul românesc.

(n.r.: - Este adevărat că partea ta este între patru și cinci milioane de euro?) Da! (n.r. Spre cinci milioane?) Spre patru… Partea mea, banii mei! Asta în afară de partenerii mei. Eu am luat bani și de la Tottenham și de la Genoa.



Am văzut o emisiune în care cineva spunea că eu iau patru milioane de euro și jucătorul doar trei milioane de euro. Eu iau patru milioane de euro în șase ani. Ia vezi câți bani ia jucătorul în șase ani. Eu nu iau niciun cent din salariul jucătorului”, a declarat Florin Manea, la Fanatik.