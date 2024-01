Fanii lui Tottenham cer demiterea lui Florin Manea la nici câteva ore de la transferul lui Radu Drăgușin! Ce i-a enervat 

Radu Drăgușin este cel mai scump fotbalist român din istorie, suma transferului la Tottenham atingând 30 de milioane de euro. Fundașul naționalei României a mai fost dorit de Napoli și Bayern Munchen, bavarezii intrând pe fir în ultimele momente ale negocierilor, având o ofertă mult mai avantajoasă, care însă a fost refuzată de jucător.

Florin Manea a dezvăluit că Bayern oferea mult mai mulți bani, însă Drăgușin a ales să se țină de cuvânt, după ce își dăduse acordul pentru mutarea în Premier League. Agentul fotbalistului a fost extrem de activ în ultima perioadă, însă se pare că nu le este pe plac fanilor lui Spurs după declarațiile date.

Fanii lui Spurs îi cer lui Radu Drăgușin să renunțe la Florin Manea

Imediat după ce Drăgușin a plecat spre Tottenham, Florin Manea a anunțat că fotbalistul visează și mai sus de atât, punctând însă că deși Bayern este unul dintre cele mai mari cluburi din lume, fundașul aspiră la cluburi precum Real sau Barcelona. Astfel, fanii lui Spurs au fost de părere că impresarul jucătorului le-a desconsiderat echipa prin declarațiile făcute, arătându-și indignarea prin diferite postări sau comentarii.

Mai mult, aceștia sunt de părere că agentul lui Radu Drăgușin este mult prea vocal, asta și în contextul în care fotbalistul său abia s-a transferat.

„Dă afară agentul!” scrie pe fotografia postată pe contul Spurs News, care are 18.000 de urmăritori. Acolo se redă declarația lui Florin Manea legată de viitorul lui Drăgușin, alături de un mesaj clar: „Nivelul de lipsă de respect arătată lui Spurs este la nivelul următor! Drăgușin nu a jucat nici măcar un meci. Calmează-te, prietene”.

„Nu am auzit vreodată un agent să vorbească atât de mult”, a scris unul dintre fani la postarea făcută de una dintre paginile dedicate lui Spurs, la care altul a spus: „Sincer i-aș da încă un bonus lui Drăgușin dacă își dă afară agentul”.

I would honestly pay dragusin another bonus if he sacks his fucking agent https://t.co/D2sUYOGGib — Cho ???????? (@thfc_cho) January 10, 2024

„Se oprește vreodată din vorbit?”, „Băiatul ăsta o să vorbească MULT, nu-i așa?”, „L-am transferat pe Drăgușin sau pe agentul său?”, sunt reacții apărute ale fanilor după ce au apărut în presă mai multe declarații date de Florin Manea.

Does he ever stop talking wtf???????? — ???????? (@axelthfc) January 11, 2024

„Nu pot să cred tupeul pe care Manea îl are în acest punct!”

Declarația lui Manea a fost dezbătută și de Jakob Barnes pe un site care oferă ultimele noutăți legate de Tottenham. Acesta s-a arătat indignat de tupeul agentului român și declarațiile făcute în ultimele zile.

„Nici măcar nu s-a uscat cerneala pe contractul lui Radu Drăgușin cu Tottenham Hotspur, cu toate astea agentul său vorbește despre șansele ca jucătorul să ajungă la Real Madrid sau Barcelona.

La începutul săptămânii s-a scris că Drăgușin va avea de ales între Tottenham sau Bayern Munchen. Din fericire pentru fanii lui Spurs, fundașul român a ales să își onoereze cuvântul și să meargă înainte cu acordul inițial pe care l-a avut cu echipa engleză, Drăgușin simțindu-se mai dorit de clubul din nordul Londrei, dar și de antrenorul Ange Postecoglou.

Cu toate astea, se zvonește că Bayern Munchen era încrezătoare că va reuși să semneze cu jucătorul. Într-adevăr, a existat o persoană care nu a putut crede că Drăgușin a ales-o pe Spurs, agentul său, Florin Manea. Manea a fost o prezență zgomotoasă și constantă de-a lungul sagăi acestui transfer și încă nu a terminat de vorbit.

Într-un interviu acordat presei din România, Manea a prezis că clientul său va ajunge la unul dintre cluburile de top din LaLiga în viitor.

Nu pot să cred tupeul pe care Manea îl are în acest punct. Cum se poate să nu realizeze că clientul său și-a asigurat cea mai mare mutare a carierei și va fi în mod clar încântat că a semnat cu Spurs, iar acum ar fi un moment potrivit să se oprească din vorbit?”, se arată în articolul scris pe spurs-web.com.

Declarațiile făcute de Florin Manea

„E finalul unei munci de 15-16 ani. Până acum, cel mai mare a fost Raț la West Ham. Mă uitam la o poză de când am pornit împreună la Juve, mă uitam cât de slăbuț era. Suntem doar la începutul drumului, vrem să ajungă la cele mai bune cluburi din lume.

Am fost aproape, Bayern este printre cele mai mari cluburi, dar visul lui este Real sau Barcelona. Dacă avea 23-24 de ani și o experiență mai mare, poate ar fi decis să meargă la Bayern, dar am luat în considerare și vârsta, și competiția, am luat în considerare multe lucruri.

În trei-patru ani îl văd la Real Madrid!”, a spus Florin Manea la Digi Sport.