Deși Bayern Munchen ar fi încercat să-l „deturneze” pe ultima sută de metri, apărătorul român urmează să semneze cu Tottenham. Presa din Italia a anunțat, marți la prânz, că agenții lui Radu Drăgușin au zburat deja la Londra pentru a definitiva mutarea.

Ultima ofertă a englezilor i-a convins pe cei de la Genoa. Spurs a oferit 30 de milioane de euro (25 pe loc + 5 sub formă de bonusuri), la care se adaugă împrumutul lui Djed Spence, fundaș dreapta cotat la 8 milioane de euro!

Cine îl impresariază, de fapt, pe Radu Drăgușin și cine sunt frații Giuffrida

Detaliul care atrage atenția la știrea celor de la Tuttomercatoweb este că „agenții lui Drăgușin au luat avionul spre Londra”. Italienii scriu că, alături de Florin Manea, în Anglia merge și Gabriele Giuffrida.

Potrivit presei din Genova, acesta a devenit reprezentantul lui Radu Drăgușin în noiembrie 2023! „Giuffrida este noul agent în Italia al lui Drăgușin! El face acum parte din agenția GG11, conform jurnalistului Nicolò Schira”, scria, pe 15 noiembrie 2023, publicația Planeta Genoa 1893.

Și Transfermarkt spune că GG11, cu sediul la Roma, este agenția care îl reprezintă, de fapt, pe Radu Drăgușin. GG11 este deținută de italienii Gabriele Giuffrida și Valerio Giuffrida (VEZI GALERIE FOTO). Valorează circa 140 de milioane de euro, și are sub contract mai mulți jucători bine cotați. Totuși, pe site-ul agenției numele fundașului central român nu este prezent.

Italienii au dus deja un jucător la Tottenham, Manea nu e pe nicăieri!

Iese însă în evidență că cel mai bine cotat fotbalist reprezentat de frații Giuffrida este Guglielmo Vicario (27 de ani). Portarul italian a fost transferat în vara lui 2023 de la Empoli chiar la Tottenham, clubul care acum e aproape să-l semneze pe Radu Drăgușin.

Englezii au plătit 18,5 milioane de euro în schimbul goalkeeper-ului reprezentat de agenția GG11. Astăzi, Vicario este titular incontestabil în poarta lui Spurs și valorează, conform Transfermarkt, 30 de milioane de euro.

În schimb, Florin Manea nu apare ca agent de jucători pe Transfermarkt. Impresarul român spunea, în 2021, că mai are doar „vreo 10 jucători” pe care îi reprezintă, deși la un moment dat avea circa 80 sub contract. Pe LinkedIn, Florin Manea se recomandă „agent FIFA” și „General Manager” la Topstars 11. Topstars 11 nu are site, ci doar o pagină de Facebook cu 100 de aprecieri și fără activitate din august 2015!