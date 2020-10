BREAKING NEWS: Ianis Hagi, DOUA PASE DE GOL in aceeasi faza! Start EXPLOZIV in meciul lui Rangers! Ce a reusit Ianis

Titular in meciul cu Livingston, Ianis Hagi n-a avut nevoie de prea mult timp pentru a iesi in evidenta!

In minutul 9, Ianis a fost devisiv la golul de 1-0 al lui Rangers. Hagi s-a descurcat excelent la 30 de metri de poarta adversa, i-a lasat lui Defoe, insa fostul atacant al nationalei Angliei a ratat din situatie 1 contra 1 cu portarul advers. Mingea a sarit la Ianis, care a mai dat un assist in decurs de 3 secunde. De aceasta data, l-a lasat pe Aribo singur cu toata poarta goala in fata, iar mijlocasul n-a gresit tinta!



Ianis Hagi a ajuns la 8 pase de gol de la inceputul campionatului!