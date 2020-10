Rangers - Livingston, LIVE TEXT de la 17:00 | Ianis Hagi, trimis titular de Gerrard dupa victoria din Europa League! Rangers vrea sa se distanteze de Celtic in clasament

Rangers si Livingston se intalnesc in a 12-a etapa din Premiership.

RANGERS - LIVINGSTON

Echipa de start a lui Rangers:

Rangers vine dupa victoria din deplasare cu Standard Liege, 2-0 din noul sezon Europa League si vrea sa se distanteze de Celtic in clasament.

Ianis Hagi este titularul lui Gerrard, dupa ce in etapa trecuta l-a tinut pe banca in derby-ul cu Celtic, castigat de Rangers cu 2-0. Mijlocasul roman a jucat in meciul cu Standard Liege si a fost aproape sa inscrie, insa nu a reusit sa isi treaca numele pe lista marcatorilor si a fost schimbat in a doua repriza.

Rangers este pe primul loc in clasament cu 29 de puncte in 11 etape, la 3 puncte distanta de Celtic.