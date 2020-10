Conflict intre jucatori la finalul meciului lui Ianis Hagi! Cele doua echipe s-au luat la bataie

Ianis Hagi a fost titular la Rangers chiar de ziua lui in victoria din Europa League cu 2-0, contra lui Standard Liege.

Fiul lui Gica Hagi a fost in centrul unui eveniment care nu il caracaterizeaza. In minutul 26 aceasta a intrat cu talpa pe glezna unui adversar si a luat galben. Danezul Kehlet a fost indulgent. Ianis putea lua rosu direct.

Kemar Roofe a marcat un gol superb de la jumatatea terenului pentru 2-0. El a reusit sa trimita mingea superb peste portarul belgienilor de la mare distanta.

Tot Roofe a intrat in mijlocul unui scandal la finalul partidei. El a avut ceva de impartit cu un membru din staff-ul lui Standard, apoi cu fotbalistul Zinho Vanheusdena. Imediat, Morelos si mai multi fotbalisti de la echipa scotiana s-au implicat, iar de acolo totul a degenerat.

Ianis Hagi nu s-a implicat in scandal si nici nu e reusit sa aiba o evolutie sclipitoare. El a trimis un sut de la 30 de metri aproape de gol, iar in minutul 67 a fost inlocuit.

A team that fights together wins together @4ladshadadream @SeafarerMichael ????⚪️???? pic.twitter.com/hXcyRxBBJf