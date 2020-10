"Are un talent special, vrea mereu sa fie creativ, dar e si o presiune pe cei ca el!" Ianis Hagi, laudat de un fost mare fotbalist 

Ianis Hagi a avut o evolutie buna in ultimul meci din campionat.

Dupa cele doua pase perfecte din primele minute ale meciului cu Livingston, Ianis a prins un loc in echipa etapei din Scotia.

In plus, Hagi a primit si cateva laude de la secundul lui Steven Gerrard, fostul fotbalist Gary McAllister. Acesta il considera pe mijlocasul roman drept un fotbalist cu un talent aparte.

"Are un talent special, o viziune pentru astfel de executii. Iar Ianis are cifre fantastice si imi place ca el cauta mereu pasa in fata. Unii aleg optiunea mai usoara, sa paseze in lateral sau inapoi, dar el vrea mereu sa se duca inainte si sa fie creativ.

Este un fotbalist care se descurca excelent si pe spatii mici, chiar daca uneori e riscant si pierzi posesia. Dar eu ii incurajez pe jucatori sa aiba curaj si sa caute poarta, sa creeze ocazii. E si o presiune pe jucatori ca el... Trebuie sa dea goluri sau sa contribuie la marcarea lor", a declarat Gary McAllister, potrivit Glasgow Times.