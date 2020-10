Aniversare sub semnul Covid-19. Ianis Hagi a implinit 22 de ani, dar a petrecut aproape singur 

Hagi jr. a organizat o mini-petrecere in apartamentul sau din Glasgow, fara familie si fara iubita.

Ianis Hagi a implinit 22 de ani pe 22 octombrie, dar petrecerea aniversara a fost una de mici proportii. El nu a putut sa isi sarbatoreasca ziua pe 22 octombrie, pentru ca echipa sa a avut meci contra lui Standard Liege in Europa League, castigat cu 2-0. Inaintea partidei cu Livingstone, disputata pe 25 octombrie si castigata, de asemenea, cu 2-0, in care a jucat 84 de minute si a dat o pasa de gol, internationalul roman a primit acceptul managerului Steven Gerrard sa faca o mica petrece alaturi de cativa colegi apropiati de la Rangers, unde au baut un pahar de sampanie, au degustat mancare comandata si au ascultat muzica. Dar mijlocasul nu a putut sa invite decat maxim 6 persoane, pentru ca in Scotia sunt in vigoare masuri aspre de contracarare a Covid-19, printre care si cea care spune ca adunarile in spatiu inchis sau in aer liber sunt restrictionate la maximum sase persoane din doua gospodarii diferite.

Pe retele de socializare, Ianis a pus o poza simpla cu un pahar de sampanie, langa care scrie "Chapter XXII" ("Capitolul 22"). La petrecere nu a participat vreun membru al familiei, care probabil i-au transmis urarile telefonic sau prin apel video si nu au facut deplasarea in Scotia, din cauza restrictiilor de calatorie pentru turistii care intra in Marea Britanie. Romanii trebuie sa stea 14 zile in carantina, deoarece tara noastra a fost inclusa pe lista rosie a tarilor puternic afectate de coronavirus. De altfel, Gica Hagi a trebuit sa supervizeze meciurile jucate de Viitorul cu Voluntari (19 octombrie) si FC Arges (25 octombrie), in timp ce sora fotbalistului, Kira, este prinsa in tara cu mai multe cursuri de actorie online si cu o piesa de teatru la Nottara. Nici iubita lui Ianis, o tanara de origine aromana din Constanta, studenta in tara, nu a putut sa il viziteze in aceasta perioada.

Nascut la Istanbul, in perioada in care tatal sau juca pentru Galatasaray, Ianis Hagi a jucat pana acum la FC Viitorul (2014-2016, 2018-2019), Fiorentina (2016-2018), Genk (2019-2020) si Rangers (2020). El are selectii pentru toate nationalele de juniori ale Romaniei, de la U15 la U21, cu tineretul ajungand pana in semifinalele Euro 2019, iar pentru reprezentativa de seniori ale 13 prezente. In actualul sezon, Rangers este lider in Scottish Premier League, cu 32 de puncte dupa 12 etape, cu 6 peste Celtic (11 meciuri), si ocupa locul secund in Grupa D a Europa League, dupa Benfica, dar inaintea lui Lech Poznan si Standard Liege.