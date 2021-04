Cum arata jucatorul armean dupa intrarea de 'rosu' a lui Puscas! Imagini crunte: "Victorie obtinuta cu sange!"

Meciul de la Erevan a fost unul cu intrari destul de dure, iar romanii nu au facut rabat de la interventii care au fost duse la limita regulamentului.

George Puscas, atacantul titular din meciul cu Armenia, a intervenit inconstient cu talpa pe pieptul unui adversar in minutul 77, iar arbitrul a fost obligat sa ii arate cartonasul rosu direct, chiar daca si cu un galben il putea elimina pe jucatorul roman.

A doua zi dupa meci, Federatia Armeana de Fotbal a publicat, pe contul oficial de Twitter, o imagine cu "victima" lui George Puscas, Andre Calisir. Fundasul legitimat la Apollon Smyrnis, din prima liga a Greciei, are pieptul taiat de crampoanele ghetei atacantului roman.

"Victorie obtinuta cu sange si sudoare. Pieptul lui Andre Calisir dupa intrarea teribila. Totusi, chiar si dupa asta, a continuat sa lupte pana la final cu zambetul pe buze, ca de obicei", au scris armenii pe Twitter.

Victory gained with all sweat and blood????????

Andre Calisir's chest after the terrible tackle...

But even after this, he continued to fight until the end (and smile, as always????)#ARMROM???????????????? #Armenia #ArmenianNT #Հայաստան #WCQ #EuropeanQualifiers #WC2022 pic.twitter.com/O4mtHvQtRM