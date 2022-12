Ousmane N'Doye a avut o carieră impresionantă în România, evoluând pentru FC Vaslui, Dinamo, Astra, Săgeata Năvodari, Târgu Mureș și Deva.

Fostul jucător din Superligă care l-a impresionat pe Ousmane N'Doye: „Dacă o să am un copil, așa o să îi pun numele”

În scurta perioadă petrecută la Vaslui, N'doye a jucat alături de Wesley Lopes, cu care a mai făcut parteneriat și la Penafiel, în Portugalia. Senegalezul a legat o prietenie frumoasă cu brazilianul născut la Vila Velha, precizând că, în cazul în care va avea un copil, îi va pune numele chiar după el!

„Cu Wesley am fost coleg în Portugalia, am stat doi ani de zile împreună. Lumea din România nu știe. E un coleg foarte apropiat de mine. Cred că dacă o să am un copil, o să îi dau numele Wesley N'Doye”, a spus Ousmane N'Doye, potrivit Playsport.

Cifrele lui Wesley Lopes

Wesley Lopes a jucat în România pentru FC Vaslui (2009-2012), după ce a fost transferat de la Leixoes, pentru 1,5 milioane de euro. Ulterior, era vândut de Adrian Porumboiu la Al Hilal în schimbul sumei de 3 milioane de euro, iar în 2014 revenea în țara noastră pentru jumătate de sezon, la Poli Iași.

64 de goluri a marcat Wesley în Liga 1

Atacantul, retras în 2015, a mai jucat pentru Penafiel, Pacos de Ferreira, Al Hilal, Leixoes, Alaves, Zurich, Vitoria Guimares și Millonarios FC.