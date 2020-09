Probleme pentru Hagi la Rangers! Steven Gerrard negociaza pentru un mijlocas de MILIOANE! Cine l-ar putea tine rezerva pe Ianis

Steven Gerrard a pus ochii pe un mijlocas care ar putea sa-i puna in pericol locul lui Ianis Hagi in echipa.

Rangers negociaza pentru Daniel Johnson, fotbalist legitimat la Preston. Potrivit celor de la Ibrox Noise, Ianis Hagi si Joe Aribo ar fi in pericol, Johnson urmand a le face concurenta pentru un loc in primul 11 celor doi decari.

Jurnalistii din Scotia speculeaza faptul ca aceasta mutare ar urma sa aiba loc din cauza faptului ca staff-ul tehnic al lui Rangers nu este multumit de ceea ce au demonstrat Hagi si Aribo pana acum, in noul sezon.

3 milioane de euro ar trebui sa plateasca scotienii pentru mijlocasul in varsta de 27 de ani.

In actualul sezon, Ianis Hagi a adunat 11 aparitii pentru Rangers in campionat si in Europa League, reusind un gol si 5 assist-uri.