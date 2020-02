"Primul roman care castiga Balonul de Aur!" Prestatia EXCELENTA a lui Ianis Hagi a CONVINS! Cel mai tare pariu

Ianis Hagi a scris istorie la debutul in Europa League.

Mijlocasul roman a inceput titular meciul de pe teren propriu cu Braga. Portughezii au deschis scorul rapid prin Fransergio, iar Abel Ruiz a majorat diferenta in minutul 59. Dupa o prima repriza in care s-a evidentiat prin pase extrem de bune date coechipierilor care nu au reusit sa trimita mingea in plasa, Ianis Hagi a iesit la rampa cu un gol demn de un atacant pur, in minutul 67 al partidei, cand echipa sa era condusa cu 2-0.

Joe Aribo a egalat in minutul 75, iar fiul "Regelui" a intervenit din nou salvator, in minutul 82, cand a executat o lovitura libera. Ianis a sutat, mingea s-a dus cu efect spre un jucator de-al portughezilor din zid, care a deviat-o direct in plasa, aducand astfel victoria scotienilor.

Prestatia lui Ianis nu a trecut neobservata, iar acum mijlocasul roman este vazut cu sanse mari sa devina primul roman din istorie care cucereste Balonul de Aur. Bet 365, una dintre cele mai mari case de pariuri la nivel european, isi intreaba urmaritorii de pe Twitter daca Ianis ar putea deveni primul roman care ia Balonul de Aur. Postarea a adunat aproape 400 de reactii pozitive din partea fanilor.

Tap ❤️ if you think Ianis Hagi will become the first Romanian to win the Ballon d'Or. pic.twitter.com/4zQBR9uvhx — bet365 (@bet365) February 20, 2020