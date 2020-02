Clipul la care se uita acum milioane de oameni! Ianis Hagi l-a facut si pe el sa tremure! :)) Ce se intampla cu bebelusul din imagine dupa golul lui Ianis

Un fan a postat pe Twitter un filmulet cu sotia sa, care a incercat sa se filmeze alaturi de bebelusul lor, insa momentul a fost stricat de barbat, care a inceput sa urle de fericire la golul lui Ianis Hagi. :)

Bebelusul zambeste in continuare in filmare, insa pe fundal se aud strigatele de bucurie ale barbatului. Barbatul a incarcat clipul pe pagina de Twitter, alaturi de descrierea: "Buna treaba Hagi! Ai ruinat o filmare draguta a bebelusului meu cu mama sa".

Well done hagi ruining nice videos of ma baby and his mum.

Prick pic.twitter.com/qZAPExVjkE