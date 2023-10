Presa din Italia, anunț major în cazul lui Daniel Boloca, după ce nu a fost convocat la naționala României

Actualul mijlocaș al lui Sassuolo a jucat într-un singur meci pentru naționala de seniori a României, un amical cu Slovenia (1-2), în noiembrie 2022. La o lună distanță, Boloca a intrat în atenția selecționerul Italiei de la acea vreme, Roberto Mancini, care l-a convocat la un stagiu de pregătire "cu jucătorii de interes național".

Presa din Italia anunță că Daniel Boloca ar urma să fie convocat la Squadra Azzurra

Criticat pentru că nu l-a mai convocat pe Daniel Boloca la naționala României, Edi Iordănescu a declarat recent că fotbalistul își dorește să reprezinte Italia "chiar și dacă există doar 1% șanse".

Presa din Italia confirmă dorința lui Boloca și anunță că mijlocașul de origine română ar putea fi convocat foarte curând la naționala Italiei, având în vedere scandalul de proporții iscat recent la Squadra Azzurra, unde mijlocașii Nicolo Zaniolo și Sandro Tonali au părăsit lotul ca urmare a unor acuzații privind pariurile ilegale.

"Ideea lui Boloca este să revină în tricoul Squadrei Azzurra. Jucătorul a ales naționala țării în care s-a născut și a crescut, nu țara de origine a părinților săi. Având în vedere scandalul cu Tonali și Zaniolo privind scandalul pariurilor, nu este exclus ca Spalletti să îl ia în considerare", scrie Canale Sassuolo.

Italia, locul 2 în grupa C de calificare, cu 7 puncte în 4 etape, va înfrunta Malta (14 octombrie) și Anglia (17 octombrie) în această lună. În ultimele două jocuri, naționala condusă de Luciano Spalletti se va duela cu Macedonia de Nord (17 noiembrie) și Ucraina (20 noiembrie).

Edi Iordănescu a venit cu precizări în cazul lui Daniel Boloca

Miercuri, Edi Iordănesu a oferit noi precizări în cazul lui Daniel Boloca, dezvăluind că fotbalistul i-a transmis clar că prioritatea sa este să evolueze pentru naționala Italiei, în cazul în care există șanse să prindă o astfel de convocare.

„Am spus și dacă mă întrebați... Nu îmi cade bine. Eu știu ce importante sunt momentele astea. E capital ca echipa să rămână conectată și să nu se ducă cu atenția în alte direcții. Am văzut și am fost extrem de surprins că a 'explodat' din nou subiectul ăsta în spațiul public. Hai să fiu scurt și la obiect. Atunci când Daniel Boloca evolua în Serie B după ce evoluase în ligile inferioare și eu am avut trimiși la el la club, urmărindu-l șase luni de zile și, la fel, atunci când eu l-am convocat și a debutat, anumite voci care acum îmi puneau în spate o decizie a unui băiat care e liber să facă ce îi dictează sufletul... Acele voci nici nu-l știau.

Sunt sigur că existau voci nedumerite și când l-am chemat. Eu am descoperit un băiat cu caracter. E o chestiune de timp până când va face pasul spre Serie A. Dacă nu venea acel apel din partea italienilor, continua cu noi. El a spus că dacă există și 1% să reprezinte Italia, atunci asta va face. Noi am încercat să-l cultivăm, el a ales altceva și libertate. Iar cu asta am închis și sper că pentru totdeauna. În final, îmi doresc ca la echipa națională să vină jucătorii valoroși și care vor să joace cu sufletul”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.