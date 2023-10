Cutremur în cantonamentul Italiei! Fotbaliștii au fost săltați și anchetați chiar în timpul antrenamentului

Este vorba despre Nicolo Zaniolo și Sandro Tonali, fotbaliștii lui Aston Villa și Newcastle, ambele formații evoluând în Premier League.

Într-un comunicat al Federației Italiene de Fotbal, este sugerat că ancheta va fi în desfășurare în următoarele zile: ”Se prevede că, în cadrul anchetei, fotbaliștii vor fi puși în fața acuzațiilor în următoarele zile.”

Sandro Tonali și Nicolò Zaniolo, anchetați în cadrul investigației procuraturii din Torino privind site-urile de pariuri ilegale, părăsesc cantonamentul din Coverciano. Federația a emis un comunicat: "Astăzi după-amiază târziu - citim în notă - Procuratura din Torino a notificat documente de investigație jucătorilor Sandro Tonali și Nicolò Zaniolo, aflați în prezent în pregătire cu echipa națională la complexul Centro Federal din Coverciano. Indiferent de natura faptelor, considerând că, în această situație, cei doi jucători nu se află în condițiile necesare pentru a face față angajamentelor programate în zilele următoare, Federația a decis, tot pentru a-i proteja, să permită revenirea lor la cluburile respective".

???? BREAKING: Nicolò Zaniolo and Sandro Tonali have been questioned by authorities.

This happens after being accused about possible involvement in illegal betting.

Aston Villa and Newcaste players have both left Italy training camp after speaking to the police. pic.twitter.com/P2JJYPEUKL