"Olaroiu este foarte popular!" Antrenorul roman a CUCERIT China! Ce spun fanii echipei pe care o pregateste

Antrenorul este foarte iubit in China de fanii formatiei la care lucreaza.

Cosmin Olaroiu, fostul antrenorul al FCSB, este in prezent in China la Jiangsu Suning, echipa la care este foarte iubit de suporteri. romanul a preluat echipa de la Fabio Capello si nu i-a dezamagit pe fani.

Jiangsu Suning este detinuta de unul din cei mai bogati oameni chinezi, iar pretentiile sunt pe masura. Olaroiu a reusit sa clasifice echipa pe locul 4 in sezonul trecut si are parte de toata aprecierea suporterilor.

"Cosmin Olaroiu este foarte popular printre suporterii echipei noastre. Dupa ce a preluat echipa de la Fabio Capello, lucrurile s-au imbunatatit, atat in ceea ce priveste clasarea, cat si in ceea ce priveste jocul. In 2019 am terminat pe locul 4, recuperand de pe urma unei perioade de haos, cu un istoric record de meciuri fara infrangere. Am invins inclusiv Beijing Guoan si Guangzhou Evergrande, ceea ce in 2018 nu am putut face. Olaroiu, in viziunea mea, este foarte bun cand vine vorba despre constructia unei echipe si felul in care stie sa o managerieze. este foarte important faptul ca are o relatie foarte buna, atat cu juactorii de origine chineza, cat si cu jucatorii straini. Imi doresc ca si mai multi tineri sa poata beneficia de metodele sale de antrenament, apoi sa poata urca la prima echipa.", a declarat Ning Sun, un ultras al Jiangsu Suning, pentru telekom sport.

Cosmin Olaroiu a antrenat multi ani in zona Golfului la echipe precum Al Ain, Al-Hilal sau Al-Ahli. A fost si selectionerul Arabiei Saudite, insa nu a rezistat mult si s-a intors la echipele de club. In Romania, a reusit sa castige campionatul si Supercupa cu FCSB in 2006.