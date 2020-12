Mama lui Radu Dragusin, emotionata pana la lacrimi dupa debutul fiului la Juventus! "Am strigat de bucurie! S-au convins de calitatile lui"

Radu Dragusin a debutat la doar 18 ani in tricoul lui Juventus, in victoria cu Dinamo Kiev din grupele Champions League.

Dragusin a fost trimis de Pirlo in teren in minutul 69 al partidei si a reusit sa isi marcheze debutul impresionant in cea mai importanta competitie la nivel de cluburi, la doar 18 ani.

Fundasul central roman are un fizic impresionant, iar totul i se datoreaza in mare parte mamei sale care se ocupa extrem de atent de dieta pe care baiatul ei o are.

Svetlana Dragusin, fosta mare baschetbalista a nationalei Romaniei, este in Italia pentru a avea grija de fiul ei.

"Debutul lui Radu a fost o bucurie foarte mare pentru noi! Am vazut partida acasa, cu sora lui, n-am putut sa mergem la meci avand in vedere aceasta pandemie. Cum am reactionat atunci cand a intrat? Eu si fiica mea am strigat in casa de bucurie, va dati seama. Am avut lacrimi in ochi! Radu a cochetat si cu baschetul, dar s-a oprit in cele din urma la fotbal. Alegerea a fost a lui!

Vorba lui Radu, toate se intampla dintr-un anumit motiv, apropo de faptul ca miercuri s-au implinit fix trei ani de cand a dat probe pentru Juventus. Cu ajutorul lui Florin Manea, am ajuns la Juventus si am stiut imediat ca o sa ramana, dupa 40 de minute s-au convins de calitatile lui. A fost suficient", a spus Svetlana Dragusin, pentru Pro Sport.

Svetlana Dragusin: "La finalul meciului, Radu s-a dus sa vorbeasca putin cu Mircea Lucescu"

Mama tanarului fotbalist a fost impresionata de gestul lui Morata, care a publicat o fotografie pe internet cu Radu imediat dupa meciul cu Dinamo Kiev:

"M-a bucurat gestul lui Morata, am fost cu totii impresionati. Un astfel de gest ii da aripi unui jucator precum Radu. Cristiano Ronaldo e si el un om extrem de normal, la fel si Buffon, pe care l-am cunoscut la baza lui Juventus. La finalul meciului cu Dinamo Kiev, Radu s-a dus imediat sa-l salute pe Mircea Lucescu si au vorbit putin. Eu cred ca o sa mai avem multe surprize frumoase cu Radu in aceasta luna decembrie. Eu asa simt, va spun sincer", a mai spus Svetlana Dragusin.