Lucescu, FURIOS pe conducatorii UEFA! Atacul antrenorului roman: "Totul se face pentru a se proteja interesele lor! S-a dus vremea cand castiga Steaua"

Mircea Lucescu (75 ani) critica sistemul UEFA si acuza ca echipele de top sunt protejate.

Antrenorul lui Dinamo Kiev face senzatie in Ucraina. Desi numirea sa nu a fost aceptata de suporterii lui Kiev, iar cei ai lui Sahtior l-au numit tradator, Lucescu a reusit sa faca performanta.

Dinamo Kiev este lider in campionat la sase luni de cand a preluat clubul, a castigat Supercupa Ucrainei, iar acum echipa este calificata in saisprezecimile Europa League. Mai mult decat atat, este nominalizat la titlul de 'antrenorul anului' in Ucraina, acolo unde se lupta cu Viktor Skripnik de la Zoria si Oleksandr Riabokon de la Desna.

Intr-un interviu pentru Sport Ekspress, Mircea Lucescu a vorbit despre UEFA si competitiile organizate de ei, dar si despre modul in care marile puteri sunt protejate.

"Champions League a fost creata pentru marile cluburi din campionatele importante. Se face totul pentru a se proteja interesele puterilor. E aproape imposibil pentru restul echipelor si sa fie acolo.

Pentru o echipa din afara primelor cinci ligi ale Europei sa ajunga in sferturi e ca si cum ar castiga trofeul! Mereu aceleasi formatii sunt in top. Ajax a fost o exeptie acum doi ani. A ajuns in semifinale, insa e un exemplu izolat. Cand incepi din calificari, joci 17 meciuri ca sa te calfici.

S-a dus vremea cand Steaua si Steaua Rosie castigau Cupa Campionilor. Dupa ce Cupa UEFA s-a transformat in Europa League, cluburile din Vest au devenit interesate, se platesc multi bani si in competitia asta", a spus Mircea Lucescu.