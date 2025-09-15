Genoa se pregătește pentru al treilea meci din actualul sezon de Serie A, luni, de la 21:45, pe terenul celor de la Como. „Grifonii” vin după un start oscilant: 0-0 cu Lecce în prima etapă și o înfrângere la limită, 0-1 cu Juventus.



Italienii au făcut anunțul: Nicolae Stanciu, titular!



Nicolae Stanciu a fost titular în ambele partide și a primit deja responsabilitatea fazelor fixe din partea lui Patrick Vieira. Mijlocașul de 32 de ani, venit din Arabia Saudită, a bifat 87 de minute cu Lecce și 65 cu Juventus, iar prestațiile sale au fost apreciate în Italia.



Publicația apropiată clubului, pianetagenoa1893.net, a confirmat că Stanciu va fi din nou titular în confruntarea cu Como, alături de Carboni și Ellertsson la mijloc. Gazzetta dello Sport și Tuttosport au anunțat și echipele probabile, iar românul apare în centrul liniei mediene.



Como a început sezonul cu 2-0 contra lui Lazio, urmat de un eșec cu Bologna, 0-1. În poarta lui Genoa va fi Leali, cu o apărare formată din Martin, Vasquez, Ostigard și Norton-Cuffy, în timp ce Colombo va fi vârful de atac.



Echipele probabile: