OCTOMBRIE ROSU! Program INFERNAL pentru nationala lui Radoi: 3 meciuri de foc in 7 zile!

In urma deciziilor luate astazi de UEFA, au fost reprogramate atat meciurile din playoff-urile pentru Euro 2020, cat si cele din noua editie a Ligii Natiunilor, iar programul nationalei Romaniei s-a aglomerat teribil.

Astfel, pentru a face loc disputelor de baraj, UEFA a crat in premiera "ferestre" internationale pentru trei meciuri, semifinalele si finalele din playoff urmand sa aiba loc cu cateva zile inaintea unor "duble" din Liga Natiunilor.

Concret, in luna octombrie, pe parcursul unei singure saptamani, Romania va juca in Islanda (8 octombrie), apoi se va deplaxsa in Norvegia (11 octombrie), pentru a incheia seria de foc cu un meci pe teren propriu contra Austriei (14 octombrie). Toate cele trei dispute sunt cruciale in tentativa echipei noastre de a se califica la Euro 2020 si de a castiga grupa din Liga Natiunilor, caz in care vor creste sansele de calificare ale Romaniei la CM 2022.

O eventuala calificare in finala playoff-ului ar insemna pentru echipa noastra o alta "tripla" similara, in luna noiembrie.

Cum arata programul Romaniei in aceasta toamna:

4 septembrie: Romania - Irlanda de Nord (Liga Natiunilor)

7 septembrie: Austria - Romania (Liga Natiunilor)

8 octombrie: Islanda - Romania (play-off Euro 2020)

11 octombrie: Norvegia - Romania (Liga Natiunilor)

14 octombrie: Romania - Austria (Liga Natiunilor)

12 noiembrie: Bulgaria/Ungaria - Romania (play-off Euro 2020, daca e cazul)

15 noiembrie: Romania - Norvegia (Liga Natiunilor)

18 noiembrie: Irlanda de Nord - Romania (Liga Natiunilor)