Ii tine la respect pe Falcao, Demba Ba si restul MILIONARILOR din Turcia! Performanta fantastica pentru Maxim: e golgeterul anului in Superliga

Alex Maxim a impresionat la Gaziantep, iar cifrele confirma pasa excelenta in care se afla.

De la inceputul anului, jucatorul nationalei Romaniei a marcat de 14 ori si e pe primul loc in Turcia la numarul de goluri reusite, alaturi de cehul Skoda de la Rizespor. Cand se uita in spate, Maxim vede nume uriase de jucatori platiti cu milioane grele de Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce sau Istanbul Basaksehir. Falcao, Demba Ba, Jose Sosa sau Papiss Cisse sunt sub Maxim!

Pe langa cele 14 goluri reusite de la inceputul anului, mijlocasul de 30 de ani are si doua assisturi.

Echipa lui Sumudica si Maxim, la care mai joaca si alti doi romani, Tosca si Junior Morais, e pe locul 4 in Turcia dupa o serie fantastica. In 14 etape, Gaziantep a pierdut doar o data, in prima etapa, in fata lui Galatasaray.