Grecii au ajuns la capătul răbdării cu Octavian Popescu! Ce se întâmplă cu jucătorul împrumutat de la FCSB

Grecii au ajuns la capătul răbdării cu Octavian Popescu! Ce se întâmplă cu jucătorul împrumutat de la FCSB Stranieri
SPORT.RO
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Octavian Popescu (23 de ani) poate reveni la FCSB încă din această iarnă, după ce conducerea lui Levadiakos a început să ia în calcul o despărțire prematură de jucător.

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Fotbalistul cedat temporar de gruparea bucureșteană în Grecia are șanse mici să mai continue la actuala sa echipă. Deși înțelegerea dintre cele două cluburi este valabilă până în vara anului 2027, oficialii formației elene iau în calcul să renunțe la serviciile jucătorului român în următoarea perioadă de mercato, potrivit Fanatik.

Situația mijlocașului depinde și de viitorul antrenorului Elias Charalambous. Tehnicianul ar putea fi demis de conducerea lui Levadiakos în cazul unei înfrângeri în următoarea etapă de campionat, iar plecarea sa ar putea grăbi despărțirea clubului grec de fotbalistul împrumutat de la FCSB. De altfel, Mihai Pintilii, care a făcut parte din staff-ul lui Charalambous ca antrenor secund la gruparea elenă, s-a întors deja în România după o perioadă scurtă petrecută la echipă.

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Cifrele lui Octavian Popescu în actualul sezon

De la momentul transferului în Grecia, Octavian Popescu a evoluat în doar două partide pentru Levadiakos, acumulând 51 de minute pe teren, fără să reușească vreun gol sau vreo pasă decisivă.

Mutarea în campionatul elen s-a produs după ce jucătorul și-a pierdut statutul de titular la FCSB, odată ce nu a mai fost eligibil pentru regula U21. Deși a avut un salariu mare la formația bucureșteană și a dat semne de revenire în startul actualei stagiuni, randamentul său a scăzut ulterior. În actualul sezon, înainte de plecarea la Levadiakos, Popescu și trecut în cont un gol și patru pase decisive în toate competițiile pentru FCSB.

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