Grecii au ajuns la capătul răbdării cu Octavian Popescu! Ce se întâmplă cu jucătorul împrumutat de la FCSB

Fotbalistul cedat temporar de gruparea bucureșteană în Grecia are șanse mici să mai continue la actuala sa echipă. Deși înțelegerea dintre cele două cluburi este valabilă până în vara anului 2027, oficialii formației elene iau în calcul să renunțe la serviciile jucătorului român în următoarea perioadă de mercato, potrivit Fanatik.

Situația mijlocașului depinde și de viitorul antrenorului Elias Charalambous. Tehnicianul ar putea fi demis de conducerea lui Levadiakos în cazul unei înfrângeri în următoarea etapă de campionat, iar plecarea sa ar putea grăbi despărțirea clubului grec de fotbalistul împrumutat de la FCSB. De altfel, Mihai Pintilii, care a făcut parte din staff-ul lui Charalambous ca antrenor secund la gruparea elenă, s-a întors deja în România după o perioadă scurtă petrecută la echipă.