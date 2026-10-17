Tavi Popescu, Șut și Pantea, pe cale să încaseze lovitura în Grecia: "Azi e ultima șansă!"

Tavi Popescu, Șut și Pantea, pe cale să încaseze lovitura în Grecia: &quot;Azi e ultima șansă!&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Levadiakos, echipa lui Elias Charalambous, se află într-o situație critică în Grecia, iar Octavian Popescu, Adrian Șut și Alexandru Pantea pot încasa o lovitură serioasă după meciul de astăzi.

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Din articol

Plecat de la FCSB în martie, Charalambous a preluat noua echipă în această vară. Deși așteptările erau ridicate, având în vedere performanțele cipriotului din România și clasarea lui Levadiakos pe locul 6 în ediția precedentă, rezultatele lasă de dorit până acum.

Elias Charalambous, demis azi de la Levadiakos dacă nu învinge Volos

După șase etape din campionatul Greciei, Levadiakos are un singur punct, niciun gol marcat și 11 primite! Echipa lui Elias Charalambous ocupă locul 13, penultimul, fiind doar peste Volos, care a fost depunctată.

Sâmbătă, de la 17:00, Levadiakos primește chiar vizita ultimei clasate Volos. În cazul în care nu câștigă meciul de astăzi, Elias Charalambous va fi demis, anunță publicația greacă FOS.

O eventuală demitere a lui Charalambous ar însemna și o lovitură pentru românii din lot. Adrian Șut, Alexandru Pantea și Octavian Popescu au sosit toți la recomandarea cipriotului, care i-a avut sub comandă și la FCSB.

Totuși, toți jucătorii amintiți sunt doar împrumutați de Levadiakos. Pantea și Popescu de la FCSB, iar Șut de la Al Ain.

"Un bilanț de neimaginat: nici cele mai pesimiste scenarii nu anticipau asemenea rezultate și o astfel de situație în clasament. Din păcate pentru Charalambous, răbdarea s-a epuizat. Mulți credeau că nici măcar nu va mai fi pe bancă la meciul cu Volos", au mai scris grecii.

Pantea, Popescu și Șut fac parte din lotul lui Elias Charalambous pentru confruntarea de astăzi cu Volos.

Clasamentul din Grecia

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