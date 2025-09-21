VIDEO Fostul portar de la FCSB, meci de coșmar cu ultima clasată din campionat

Fostul portar de la FCSB, meci de coșmar cu ultima clasată din campionat
Valentin Cojocaru (29 de ani), goalkeeperul român legitimat la Pogon Szczecin, a avut o prestație de coșmar duminică, în etapa a noua din campionatul Poloniei.

FCSBLechiaValentin Cojocaru
Fostul portar de la FCSB a greșit decisiv la trei dintre cele patru goluri încasate în înfrângerea surprinzătoare de pe teren propriu, scor 3-4, cu Lechia, echipa de pe ultimul loc.

Într-un meci care se anunța la îndemâna echipei sale, Cojocaru a fost protagonistul negativ. Pogon a suferit al doilea eșec la rând, iar portarul român, om de bază încă de la venirea sa în Polonia, a avut o seară pe care va dori să o uite cât mai repede.

Prestație de coșmar pentru român

Seria erorilor a început la primul gol, când Mena a șutat din interiorul careului, pe colțul său, iar Cojocaru a fost învins cu o ușurință dezarmantă, balonul strecurându-i-se printre picioare.

Nici la a doua reușită a oaspeților goalkeeperul nu a fost fără vină. Voleul lui Zhelizko, deși plasat, nu a avut o forță considerabilă, însă l-a surprins pe român, care ar fi putut interveni. Scenariul negru a continuat la golul al treilea, când o deviere a lui Loncar l-a prins pe picior greșit.

Paradoxal, în ciuda celor patru goluri primite, Cojocaru a avut și șase intervenții salvatoare, reușind chiar să apere un penalty executat de Kapic în minutul 68.

În urma acestui rezultat, Pogon Szczecin ajunge pe locul 12 în Ekstraklasa, cu 10 puncte, în timp ce Lechia părăsește ultima poziție. Pentru echipa lui Cojocaru urmează un duel de foc în deplasare, cu Legia Varșovia, formația antrenată de fostul selecționer Edi Iordănescu.

