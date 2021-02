Critici FARA PRECEDENT pentru FCSB dupa ultimele meciuri: "Are cel mai urat fotbal! Muncesti ani sa faci o echipa degeaba! Nu o mai recunosc!"

FCSB trece printr-o perioada destul de dificila din punct de vedere al jocului dupa plecarea lui Dennis Man la Parma.

Desi este in continuare pe primul loc in Liga 1, echipa antrenata de Toni Petrea a pierdut doua meciuri in ultimele trei etape si, mai mult, a marcat un singur gol, prin Darius Olaru cu Chindia Targoviste.

In acest context, au aparut tot mai multe voci in fotbalul din Romania care critica jocul prestat de echipa ros-albastra. Fostul fotbalist al Stelei si al echipei nationale Basarab Panduru a lansat o serie de critici destul de dure referitoare la jocul prestat de FCSB in ultimele meciuri.

"Cum ajunge o echipa la care spuneam ca imi face placere sa ma uit, care are cel mai frumos fotbal, cum ajunge in 3-4 etape sa devina o echipa la care nu mai poti sa te uiti sub nicio forma, pentru ca are cel mai urat fotbal?

Si un jucator de care noi vorbeam ca si-ar putea gasi intr-un anumit context locul la prima reprezentativa, dar mai mult la U21, este convocat de selectionerul U19. Cum naiba se poate nenoroci o echipa in 3 etape? Muncesti ani sa faci o echipa degeaba. Asta ar trebui sa fie exemplu pentru toata lumea, cum sa nenorocesti o echipa in 3-4 meciuri sa arate in halul asta? Nu o mai recunosc!

Inainte, simteai ca vine golul, ca vine o faza, simteai ca scoate un penalty, te facea sa stai in fata televizorului. Acum s-a terminat tot in 3-4 etape. In angrenajul acela, Man era foarte important, era omul care in 8-9 meciuri a dat primul gol, cand nu mergea nimic, Man era cel care iesea in fata si marca golul.

S-a rupt ceva acolo. Dar cand te uiti la linia de fund cu Chindia si la tot ce s-a intamplat, te intrebi cum se poate intr-un timp atat de scurt sa nu mai vezi abosult nimic din ce vedeai acum o luna", a spus Panduru la Telekom Sport.