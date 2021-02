Mai bine in Australia decat in Romania | Simona Halep dezvaluie cum s-a simtit la Antipozi: "Am revenit si eu la viata normala si ma bucur"

Simona Halep a analizat diferentele restrictiilor aplicate in Australia si Romania.

In ciuda unei carantine de 14 zile efectuate la Adelaide, Simonei Halep i-au placut libertatile oferite de statul australian, pe perioada sederii de aproximativ cinci saptamani.

"Am avut sansa de a iesi putin pe strazi, sa ma plimb. Am vazut atat de multi oameni, am fost foarte fericita, pentru ca in Europa aproape fiecare oras e gol. A fost frumos sa vad atat de multi oameni relaxati aici, fara ca toata lumea sa poarte masti. Am revenit si eu la viata normala aici si chiar ma bucur.

In Romania nu mai suntem in carantina, dar am fost timp de cateva luni anul trecut. Masca este obligatorie peste tot acasa. Restaurantele de abia s-au deschis pentru ca au fost inchise tot anul. Viata nu e usoara acasa, in Romania, dar incerc sa iau totul asa cum vine, pentru ca usor nu ii e nimanui. Nu ma plang, vreau doar sa privesc partea pozitiva atat cat se poate," a spus Simona Halep in cadrul unei conferinte de presa organizate la Melbourne.

Simona Halep a anuntat la inceputul acestei saptamani ca nu va mai participa la turneul WTA 500 de la Doha, Qatar, urmand sa-si faca revenirea in circuit o data cu desfasurarea turneului WTA 1000 de la Dubai, acolo unde este campioana en-titre. Competitia din Emirate se va disputa in saptamana 7-13 martie.