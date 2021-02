Cum a reactionat Naomi Osaka cand a aflat ca Simona Halep a ajuns la 350 de saptamani consecutive in top 10 WTA: "Este o performanta incredibila, dar eu nu am acest obiectiv" 

Simona Halep a ajuns la 350 de saptamani petrecute fara interupere in top 10 WTA, iar performanta sa a starnit reactii din partea rivalelor. Jucatoarea momentului in circuitul feminin, Naomi Osaka a declarat ca, spre deosebire de romanca, nu se gandeste la clasamentul WTA.

“Cred ca este o performanta incredibila, si eu imi doresc sa fiu asa de constanta. Cariera mea a fost cu suisuri si coborasuri, nimeni nu poate prezice daca voi juca bine sau nu la un turneu," a afirmat vechea si noua campioana a Openului Australian, Naomi Osaka despre constanta Simonei Halep in top 10 WTA.

Congratulations to @Simona_Halep on 350 consecutive weeks in the Top 10. pic.twitter.com/VYkTpcTKub