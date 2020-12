EXCLUSIV | Ce au facut turcii de la Gaziantep dupa scandalul monstru de la Paris! "Nu sunt de acord cu asta! Sunt roman 100% si nu-mi place sa fiu jignit"

Marius Sumudica a vorbit la Pro X despre scandalul in care au fost implicati oficialii de la Basaksehir si arbitrul roman Sebastian Coltescu.

Secundul echipei din Istanbul, Pierre Webo, a fost numit "negru" de arbitrul Sebastian Coltescu, disputa degenerand intr-un conflict care a impartit lumea fotbalului in doua tabere.

Sumudica a declarat ce s-a intamplat la meciul cu Basaksehir dupa ce campioana Turciei a fost implicata in scandalul care a facut inconjurul lumii.

Antrenorul lui Gaziantep a spus ca nu a vorbit cu oficialii adversarilor sai, povestind ce au facut cei de la Gaziantep dupa acuzatiile de rasism la adresa romanilor.

"Am fost suspendat, in loja. Am stat singur, nu am vorbit cu nimeni. Nu vreau sa discut, parerea mea e ca, la momentul respectiv, modul de adresare a fost neadecvat, dar nu sunt de acord nici cu ce s-a intamplat si cu ce s-a auzit pe fundal. Sunt roman 100%, nu fac parte din alta categorie, imi fac treaba, nu imi place sa fiu jignit.

Cei de la Gaziantep nu m-au intrebat niciodata daca sunt rasisti romanii, chiar s-a luat atitudine, dupa ce s-a intamplat asta, au organizat o masa ca sa arate ca respecta antrenorii, jucatorii care sunt aici", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.