Încă o lovitură dată de Real Madrid! Acord verbal cu jucătorul lui Bayern pentru transfer

The Athletic susține că Real Madrid l-a convins pe Alphonso Davies să semneze fie în această vară, fie în 2025, când îi va expira contractul cu Bayern Munchen.

Bayern Munchen i-a propus în mai multe rânduri lui Alphonso Davies să își prelungească înțelegerea scadentă în 2025, însă canadianul a refuzat, iar Real Madrid a demarat negocierile pentru transferul fundașului de bandă.

Sursa citată scrie că pentru Real Madrid există două variante în prezent: fie să îl transfere pe Davies în această vară cu o sumă redusă, având în vedere că mai are doar un an din înțelegerea cu Bayern, fie să îl aducă gratis pe canadian în 2025, când va rămâne liber de contract.

Curtat și de Barcelona, Alphonso Davies a ales Real Madrid, însă pentru moment nu există un acord și între clubul spaniol și Bayern Munchen.

"Bayern nu vrea să-l piardă gratis pe Davies. Totuși, dacă nu va reuși să îl convingă să își prelungească înțelegerea, bavarezii vor încerca să obțină o sumă din vânzarea sa în aceasată vară", a scris The Athletic.

La Real Madrid, Alphonso Davies ar urma să fie concurentul sau chiar înlocuitorul lui Ferland Mendy pe postul de fundaș stânga. Francezul mai are doar un an de contract cu formația antrenată de Carlo Ancelotti.

Alphonso Davies joacă din ianuarie 2019 la Bayern Munchen, după ce a fost cumpărat de la Vancouver Whitecaps pentru 14 milioane de euro. Canadianul a strâns 180 de meciuri până în prezent la campioana Germaniei și a devenit unul dintre cei mai apreciați fundași stânga din lume.

Acordul dintre Real Madrid și Alphonso Davies vine la doar câteva zile după ce gruparea de pe Santiago Bernabeu l-a convins și pe Kylian Mbappe să semneze în această vară. Ziarul spaniol Marca a scris că starul lui PSG ar fi semnat deja contractul.

