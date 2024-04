La începutul lunii iunie, Rafael Nadal (512 ATP) va spera să fie încă implicat în turneul de la Roland Garros, care se va apropia de final.

Atunci, Nadal va împlini vârsta de 38 de ani, care îl regăsește jucând un tenis convingător, chiar dacă fizicul său îi oferă din ce în ce mai multe semnale potrivit cărora ar trebui să își grăbească retragerea din tenis.

Tenismenul din Manacor a avansat în optimile turneului ATP Masters 1000 de la Madrid, după o victorie împotriva numărului 91 ATP, argentinianul Pedro Cachin (91 ATP).

Pedro Cachin shares a photo of the shirt Rafa Nadal gave him after their match in Madrid.

“Thank you Rafael Nadal, it was a dream.”

The armor of one of tennis’ greatest heroes. ???? pic.twitter.com/3TGxsViZnc