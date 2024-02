Virgil Ghiță va continua la Cracovia până la finalul sezonului, a anunțat președintele clubului, Mateusz Drozdz.

Zvonurile despre un posibil transfer al lui Ghiță au apărut recent, după ce jucătorul a postat o fotografie pe Twitter cu un emoji de avion. Fanii echipei s-au îngrijorat că acest lucru ar putea indica o plecare a lui Ghiță din Cracovia.

Drozdz a ținut să liniștească fanii, declarând că nu a fost primită nicio ofertă satisfăcătoare pentru Ghiță și că nu există planuri de a-l vinde în această iarnă.

„Doar pentru a clarifica lucrurile, nu a sosit nicio ofertă care să ne satisfacă pentru Virgil, deci nu există nicio discuție despre vânzarea lui”, a spus Drozdz ca răspuns la postarea lui Ghiță.

Tylko nie to. Samobójstwo klubu to by było. https://t.co/HeTeTlhGk6