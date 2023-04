Arminia Bielefeld este noua campioană a Germaniei la Juniori B, după ce a eliminat-o în semifinale pe Schalke 04 (3-1 în deplasare și 0-1 acasă) și a învins-o în finala competiției Bundesliga Under-17 pe VfL Wolfsburg, scor 2-1. Portarul român Paul Fleșeriu (16 ani), integralist la Arminia în toate etapele de campionat până la începutul lunii martie, s-a accidentat însă și a ratat ultima rundă din Bundesliga și cele trei meciuri din faza finală, disputată în aprilie.

Într-un dialog cu Sport.ro, proaspătul campion al Germaniei a vorbit despre șansa transferului la Arminia Bielefeld, despre dorința care se lasă încă așteptată a unei convocări la naționala României și despre persoana care îl susține necondiționat, mama sa.

Paul, felicitări pentru titlul de campion! Știu că ești născut în Sibiu și ai ajuns în Germania la o vârstă fragedă, povestește-mi despre traseul tău fotbalistic până să te transferi la Arminia.

Mulțumesc foarte mult pentru felicitări! Da, sunt născut în Sibiu, iar la vârsta de 4 ani am ajuns în Germania. Mama mea a decis să ne mutăm aici.

M-a fascinat fotbalul de mic, iar la 7 ani am decis să mă înscriu la clubul din zonă, FSC Rheda. Aveau nevoie de un portar și antrenorul meu a decis că eu aș avea potențial pentru acest post.

În cei șapte ani pe care i-am petrecut la FSC Rheda am realizat cât de multă bucurie îmi aduce fotbalul și am câștigat mai multe medalii și titluri împreună cu echipa la diverse turnee naționale si internaționale.

Cum ai ajuns de la FSC Rheda, un club mic din Westfalia, la Arminia Bielefeld?

La Arminia Bielefeld am ajuns spontan, adică am avut un meci amical cu Rheda contra lui Vfl Theesen și în acest meci am avut multe șuturi pe poartă pe care le-am apărat. Și cum antrenorul de la Theesen era prieten bun cu antrenorul de portari de la Arminia Bielefeld, m-a recomandat mai departe.

”După prima repriză, antrenorul de portari de la Arminia s-a convins de potențialul meu”

La un meci de campionat cu Preussen Münster, antrenorul de portari de la Bielefeld a vrut sa vadă calitățile mele din poartă contra celei mai bune echipe din ligă din acel sezon. Nimeni nu credea că avem vreo șansă în fața lor, dar am avut o primă repriză cu multe intervenții bune în defensivă și așa am putut să ținem scorul de 1-1 până la pauză.

După prima repriză, antrenorul de portari deja era pe drum înapoi spre Bielefeld, convins de potențialul meu. După o lună am fost contactat de el, mi-a oferit o probă la echipa Under 15, dar, din cauza pandemiei, s-a răzgândit și m-a luat la echipă fără probe.

În primul sezon de Under 15 am avut rezultate foarte bune și așa conducerea academiei a decis să mă trimită direct la Under 17, în Bundesliga, și nu la Under 16.

Ai avut un sezon de excepție, în care ai jucat titular meci de meci și la sfârșitul căruia ai devenit campion în Bundesliga de juniori...

Sezonul actual de Bundesliga U-17 a fost unul nemaipomenit! La începutul campionatului m-am impus în fața a doi portari cu un an mai mari decât mine și am devenit titular la Under 17 fiind printre puținii născuți în 2007.

Am multe amintiri frumoase, primul meci de Bundesliga, 3-2 cu Paderborn după ce am fost conduși cu 2-0 de o echipă uriașă din Bundesliga U-17, care are o grămadă de jucători care evoluează la naționala Germaniei, apoi 7-1 cu Bayer Leverkusen, 3-2 cu Borussia Dortmund, 5-2 cu FC Köln, 5-1 cu Fortuna Düsseldorf...

Toți am știut că este posibil să facem istorie și să ne calificăm în runda finală de Bundesliga pentru prima oară în istoria clubului.

”Accidentarea mi-a furat visul de a câștiga titlul pe terenul de joc”

Am fost neînvinși 12 meciuri la rând, până când am pierdut cu Schalke în ligă, am jucat toate meciurile titular până la ultimul meci din sezonul regular, când am devenit indisponibil din cauza unei accidentări, și am reușit să ne calificăm în runda finală, unde ne aștepta tot Schalke.

Din păcate, nu am putut să joc nici în semifinale, nici în finala cu Wolfsburg, pentru că încă sunt accidentat. Finala s-a disputat la noi, în Bielefeld, pe ”Schüco Arena”, unde am întâlnit-o pe VfL Wolfsburg.

A fost un meci foarte strâns, ne-am impus cu 2-1 și am devenit campionii Germaniei la U-17, a fost un moment fenomenal când am realizat că am câștigat titlul!

Nimeni nu ar fi crezut că o echipă ca Arminia Bielefeld poate să câștige campionatul. Mi-aș fi dorit să câștig titlul fiind eu portarul de pe teren, dar accidentarea mi-a furat acest vis! Oricum, faptul că am contribuit la un astfel de titlu mă face mândru și îmi confirmă calitățile de portar.

Care ar fi aceste calități și cât de gravă este accidentarea?

Cred că punctul meu forte constă în capacitatea de a domina, în comparație cu alți portari, având reflexe foarte bune si calități în duelurile ”1 contra 1”.

Chiar dacă pare că pierdem meciul, eu cred mereu că vom câștiga. Mereu știu că voi câștiga, mereu gândesc ca un învingător.

”Fără mama nu aș fi ajuns până aici!”

Sunt mândru că acest fel de a gândi l-am dobândit de la mama mea, care este o luptătoare. Fără ea, fără suportul și iubirea pe care mi le oferă, nu aș fi ajuns până aici!

Legat de accidentare, am suferit-o în timpul unui antrenament. Am avut o fractură de arcadă zigomatică în zona obrazului, dar, din fericire, nu am avut probleme la ochi.

A fost un şoc pentru echipă și pentru toată familia mea când au auzit de accidentare, a fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că nu am mai avut posibilitatea de a juca pe finalul sezonului.

Ai fost contactat până acum de Federația Română de Fotbal?

Da, am fost contactat, în urmă cu vreo 3-4 luni, când am primit un mesaj în care mi se cerea să le prezint câteva secvențe de la meciurile mele. Le-am trimis, dar nu am primit niciun răspuns până acum.

Ești un adolescent de 16 ani, probabil că ai și niște modele sportive, cine este goalkeeper-ul care te inspiră cel mai mult?

Am învățat multe lucruri de la diferiți portari celebri. La Manuel Neuer mi-a plăcut stilul său de a juca cu mingea la picior. Emiliano Martinez mi-a inspirat mentalitatea, mai ales de când a jucat în finala Cupei Mondiale.

Am încercat să îmbin elementele pozitive de la amândoi pentru a-mi dezvolta propriul stil de joc.

La mine cam totul este despre fotbal, mai joc și baschet, sportul în general este esențial pentru mine, mă ajută mult fizic, dar și psihic. Cât îmi permite timpul, mă pregătesc și de școală, pentru că și ea este foarte importantă pentru viitorul meu.

Foto: Arminia Bielefeld, arhiva personală