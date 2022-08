Dennis Man a fost trimis din primul minut de antrenorul său în meciul cu Bari. Românul a deschis scorul extrem de repede, în minutul trei, după o acțiune pe cont propriu.

Bari a restabilit egalitatea la câteva momente după (Antenucci 11') și a preluat conducerea în minutul 35, prin golul lui Folorunsho. Parma a scos o fază fixă în marginea careului, iar Valentin Mihăilă a blocat tabela la 2-2 în minutele de prelungiri ale primei reprize (45+2').

Ce a spus Dennis Man după meci

„Am început bine, deci un egal este rușinos. Am vrut să câștigăm, dar suntem fericiți cu un punct. Vreau să fac mult mai mult față de sezonul trecut, vreau să ajut echipa, dar să vedem ce ne aduce sezonul acesta. Vrem să facem bine în acest sezon, antrenorii cred în nou, trebuie să facem mult mai bine în fiecare joc și avem nevoie de victorii.

E rușinos că am primit gol imediat după ce am marcat. Atitudinea mea? Da, m-am schimbat. Repet, antrenorul are mai multă încredere în noi. Vrem să facem bine, singurul lucru care ne-a lipsit astăzi a fost victoria. Dar, vom ajunge și acolo cu muncă.

Dedic golul meu familiei mele. Mă simt bine acum, am lipsit pentru trei luni, dar vreau să joc și să contribui la echipă. Astăzi, ne-a trebuit doar puțin noroc”, au fost cuvintele lui Dennis Man după meci, potrivit parmacalcio1913.com.

Dennis Man, la Parma

Internaționalul român cu 14 selecții și 4 goluri pentru națională a bifat în tricoul italienilor de la Parma 43 de apariții. Man a reușit să înscrie șase goluri și să paseze decisiv în trei situații diferite. A încasat cinci galbene și nu a văzut niciun cartonaș roșu. De altfel, singurul avertisment de calibrul respectiv a venit când evolua pentru FCSB.

La FCSB, extrema dreaptă a participat în 146 de meciuri și a izbutit să marcheze 49 de goluri și să ofere 29 de assisturi. Man a câștigat Cupa României cu "roș-albaștrii" în sezonul 2019/20 și a fost numit fotbalistul anului din România în 2020.