Horațiu Moldovan (28 de ani), portar cu 16 selecții pentru naționala României, se poate întoarce în iarnă, în România, la „U” Cluj. Moldovan și-a pierdut statutul de titular la Eyupspor, ultima clasată din Superliga Turciei, unde este împrumutat de Atletico Madrid.

Costel Pantilimon, avertisment pentru Horațiu Moldovan

Costel Pantilimon l-a avertizat pe goalkeeper că riscă să facă o mare greșeală dacă se întoarce în fotbalul românesc în loc să continue să se lupte pentru locul său în afara țării.

„Horațiu Moldovan a reușit să ajungă la echipa națională, să fie numărul 1 și să plece la Atletico Madrid. Nu mai citiți ziarele din țară! Toată lumea o să te bombardeze că nu joacă, că nu drege. Stai, mă, și vezi-ți de treabă și muncește! Pentru că oamenii ăia au plătit niște bani pentru tine și te-au luat în felul ăla. Că-i un transfer mic pentru ei, ce te interesează pe tine? Sunt convins că toate informațiile astea le asimilează.

Rupeți-vă de toate chestiile astea! Vezi-ți de treaba ta și vezi exact ce îți spun oamenii ăia. Cum te apreciază, de ce te țin? Așa poți să crești și să dobândești tărie de caracter și dorința de a avea competiție. Pentru că e foarte important! Vrei, nu vrei, afară pentru asta te duci. Să câștigi mai mult și să fii într-o competiție mai continuă. Toată lumea de acolo ajunge să fie la fel de bună, dacă nu și mai bună decât tine.

Nu trebuie să te oprești acolo! E cel mai ușor să te întorci în țară. Crede-mă că în țară, în momentul de față, recunoștința o să fie zero. Și o zic cu zâmbetul pe buze! Nu o să vă ajute nimeni cu nimic. În momentul în care nici pe ei nu-i mai ajuți, își iau mâna de pe tine și o să ajungi, pur și simplu, fiul ploii, dacă nu ai o situație financiară bună.

Câți fotbaliști români care au avut rezultate sunt angrenați în fotbalul românesc? 2%, îți spun sigur! Doar cei care au rămas în viața clubului și sunt compromiși de multe ori. Dar ăștia care au un cuvânt de spus și experiență internațională nu sunt integrați. Nu se vrea și atunci de ce să faci lucrul acesta?”, a susținut Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.