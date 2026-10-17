La conferința de presă premergătoare jocului din Giulești, Daniel Pancu a anunțat că nu știe încă pe cineva miza în poartă - fie pe experimentatul Marian Aioani (26 de ani), care n-a mai apărat de la începutul lunii septembrie, după o accidentare în Cupa României, fie pe tânărul Bogdan Ungureanu (19 ani), care a fost titular în ultimele patru partide din Superliga.

Pantilimon mizează pe Aioani la Rapid: "N-ai de ce să schimbi. Nu poți să bulversezi portarii"

Prezent la VOYO Sport Live, Costel Pantilimon (39 de ani) a susținut că ar fi o greșeală ca Aioani să fie ținut pe banca de rezerve la Rapid, mai ales că acum este apt din punct de vedere fizic. Fostul goalkeeper de la Manchester City crede că ierarhia stabilită la începutul sezonului ar trebui respectată.

"Aioani ar trebui să apere. Nu poți să bulversezi portarii. La început s-a decis cine începe, iar celălalt este un backup. În momentul în care lucrurile nu funcționează, atunci poți schimba.

Dar dacă n-ai elementele astea, n-ai de ce să schimbi. Aioani este recunoscut ca numărul 1, e portar de națională. Nu poți să te joci cu lucrurile astea", a spus Costel Pantilimon, la VOYO Sport Live.