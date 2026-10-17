VIDEO EXCLUSIV Pantilimon, avertisment pentru Pancu: "Nu poți să te joci cu lucrurile astea!"

Pantilimon, avertisment pentru Pancu: &quot;Nu poți să te joci cu lucrurile astea!&quot; Superliga Costel Pantilimon, la VOYO Sport Live
SPORT.RO
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Data actualizarii:

Rapid - Corvinul Hunedoara se joacă diseară, de la ora 21:30, în runda a 12-a din Superliga. 

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Costel Pantilimonbogdan ungureanumarian aioaniRapidDaniel Pancu
Din articol

La conferința de presă premergătoare jocului din Giulești, Daniel Pancu a anunțat că nu știe încă pe cineva miza în poartă - fie pe experimentatul Marian Aioani (26 de ani), care n-a mai apărat de la începutul lunii septembrie, după o accidentare în Cupa României, fie pe tânărul Bogdan Ungureanu (19 ani), care a fost titular în ultimele patru partide din Superliga.

Pantilimon mizează pe Aioani la Rapid: "N-ai de ce să schimbi. Nu poți să bulversezi portarii"

Prezent la VOYO Sport Live, Costel Pantilimon (39 de ani) a susținut că ar fi o greșeală ca Aioani să fie ținut pe banca de rezerve la Rapid, mai ales că acum este apt din punct de vedere fizic. Fostul goalkeeper de la Manchester City crede că ierarhia stabilită la începutul sezonului ar trebui respectată.

"Aioani ar trebui să apere. Nu poți să bulversezi portarii. La început s-a decis cine începe, iar celălalt este un backup. În momentul în care lucrurile nu funcționează, atunci poți schimba.

Dar dacă n-ai elementele astea, n-ai de ce să schimbi. Aioani este recunoscut ca numărul 1, e portar de națională. Nu poți să te joci cu lucrurile astea", a spus Costel Pantilimon, la VOYO Sport Live.

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Daniel Pancu: "Trebui să aleg poziția de under"

”Ungureanu a greșit pentru că vine dintr-un concept diferit. Adică cel în care juca în sezonul trecut, la Sepsi. La noi, lucrurile se complică. Recomand astfel de lucruri doar când suntem în superioritate, adică să avem portarul și un alt jucător în plus față de adversar. Nu a citit bine situația. Încă e la început, dar greșeli fac toți. Și cei experimentați.

Mâine va trebui să aleg poziția de «under» în special. Vedem dacă va fi el sau unul din câmp. Decid mâine. Dar are parte de toată încrederea noastră. E o greșeală care vine din conceptul în care juca în sezonul trecut”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

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