Lovitura DURA pentru Tatarusanu! A fost scos din echipa lui Lyon chiar inaintea finalei cu PSG! Ce s-a intamplat

Ciprian Tatarusanu a fost scos in ultima clipa de pe foaia de meci la finala Cupei Ligii Frantei dintre Lyon si PSG.

Tatarusanu era anuntat titular, insa o accidentare suferita la antrenamentul de joi l-a scos din calculele antrenorului Rudi Garcia. Tatarusanu a cazut rau la un plonjon si are dureri la spate, anunta France Football.



Tatarusanu a prins poarta la celelalte 3 meciuri jucate de Lyon in Cupa Ligii. A fost decisiv in semifinala cu Lille, incheiata la 11 metri.



In locul lui Tatarusanu, pentru Lyon apara Anthony Lopes, in timp ce tanarul Anthony Raciopi (21 de ani) e rezerva.