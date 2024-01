După ce Bayern Munchen a devenit brusc favorită în a semna cu Radu Drăgușin în această iarnă, Tottenham a revenit cu o ofertă îmbunătățită pentru clubul Genoa.

Mai exact, pe lângă suma de transfer de 30 de milioane de euro (25 + 5 bonusuri), Spurs îl va trimite la Genoa sub formă de împrumut pe fundașul dreapta Djed Spence, internațional de tineret englez evaluat la 8 milioane de euro.

Negocierile între cele două cluburi vor continua și astăzi, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

