Campioana Germaniei oferă 24 de milioane de euro, plus încă 6 sub formă de bonusuri, în schimbul apărătorului de la Genoa. Pe deasupra, Radu Drăgușin ar primi un contract pe patru sezoane și jumătate, cu salariu de 2 milioane de euro în primul an. Apoi, salariul românului va crește progresiv, de la o stagiune la alta.

Dacă va ajunge în Bavaria, apărătorul de la Genoa va avea parte de concurență acerbă. Bayern are la dispoziție patru fundași centrali de meserie, pe Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Kim Min-jae și Tarek Buchmann. Pe deasupra, la nevoie îl folosește acolo și pe Leon Goretzka, mijlocaș defensiv la bază.

Sergiu Radu: „Drăgușin are calitatea să joace titular la Bayern!”

Sergiu Radu (46 de ani), fost internațional român cu 69 de meciuri și 18 goluri în Bundesliga, spune că Radu Drăgușin ar face față în Germania. Ba chiar ar putea să fie titular la echipa campioană, după o scurtă perioadă de acomodare, în ciuda concurenței mari de la Bayern.

„Cred că Drăgușin s-ar adapta în Germania, s-ar potrivi în Bundesliga. E un fotbalist de valoare și cu cât joacă la o echipă mai mare, care face jocul, cu atât îi va fi lui mai ușor. Dacă va fi titular? Doar antrenorul poate decide asta, dar eu zic că are calitatea sa joace titular. Probabil că îi trebuie și lui o perioada de acomodare.

La Bayern, în centrul apărării, Matthijs de Ligt nu a prea jucat, iar Upamecano are probleme pe faza de construcție. Kim Min-jae mie nu-mi place deloc. Cam limitat, robot, nu vede să paseze între linii, nu are creativitate. Ezită să paseze direct și îi pune în dificultate pe mijlocași”, a spus fostul atacant, pentru sport.ro.

Sergiu Radu, despre Drăgușin: „Serie A i se potrivește cel mai bine!”

Deși e convins că Radu Drăgușin nu ar avea probleme să se impună în Germania, Sergiu Radu consideră că Serie A este campionatul care i se potrivește cel mai bine apărătorului de la Genoa.

„Ar putea juca la Bayern, dar nu știu dacă va ajunge acolo, am văzut că pe fir sunt și Milan, și Tottenham. Eu zic că cel mai bine i se potrivește campionatul italian. Bayern face o grămadă de analize până cumpără un jucător. Nu se aruncă, îl urmăresc foarte mult. Plus că nu prea intră la licitații la jucători, nu-i place concurența, nu-i place să fie nevoită să pluseze. Dacă sunt mai multe cluburi interesate, nu ridică artificial cotele fotbaliștilor”, a mai zis Sergiu Radu, care a jucat în Germania pentru Energie Cottbus, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart, FC Köln și Alemannia Aachen.

„Calitățile principale ale lui Drăgușin sunt forța, anticipația și inteligența în joc. Are o lovitură bună de cap, iese cu mingea la picior din apărare. E cel mai bun produs al fotbalului românesc în ultimii 10 ani și poate deveni și mai valoros, în funcție de ce se va întâmpla la Campionatul European. Sunt sigur că Juventus regretă că l-a cedat așa ușor. Dacă rămânea Pirlo la Torino, Drăgușin nu ar fi plecat”, a adăugat Sergiu Radu.