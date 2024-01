Bayern sau Tottenham? Fabrizio Romano a făcut marele anunț în cazul mutării lui Radu Drăgușin

Cu cei doi agenți - Florin Manea și Gabriele Giuffrida - aflați în Londra, pentru a pune la capăt ultimele detalii cu privire la mutarea lui Radu Drăgușin la Tottenham, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano face un nou anunț pe rețelele social media despre internaționalul român.

Italianul a scris pe platforma Twitter/X că FC Bayern Munchen vrea să-l ”fure” pe Radu Drăgușin de sub ochii oficialilor de la Tottenham. ”Bavaerzii” au trimis, în consecință, o ofertă oficială pentru transferul stoperului lui Edward Iordănescu de la echipa națională de fotbal a României.

Fabrizio Romano a mai remarcat pe rețelele sociale faptul că oferta lui Bayern Munchen conține o sumă mai mare decât cea oferită de Tottenham Hotspur, însă conducerea lui Spurs rămâne încrezătoare că va securiza transferul lui Radu Drăgușin.

”Totul depinde de Drăgușin”, a conchis Fabrizio Romano.

???????????? EXCL: Radu Dragusin saga has one more twist — Bayern have now sent formal bid to Genoa to hijack the deal!

Proposal slightly higher than Tottenham one, NO players included.

⚪️ Understand Spurs remain confident as previously agreed on personal terms.

It’s up to Dragusin. pic.twitter.com/qOMMK6BXpm