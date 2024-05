Revenire spectaculoasă la Universitatea Craiova și obiectiv clar: titlul! "Asta spune multe"

După meciul din ultima etapă, 3-2 contra lui Sepsi, în urma căruia Universitatea Craiova a încheiat pe locul 3, Mihai Rotaru a fost întrebat dacă ia în calcul readucerea lui Sorin Cârțu în conducerea clubului din Bănie.

Sorin Cârțu ar putea reveni la Universitatea Craiova

Patronul Universității Craiova a refuzat să ofere un răspuns concret, însă a lăsat de înțeles că și-ar dori ca Sorin Cârțu să revină în cadrul clubului după o pauză de doar un an.

"Nu pot să dau din casă. Gândiți-vă că noi am avut în 17 aprilie Adunarea Generală a Acționarilor, în care s-a luat la cunoștință bilanțul, s-a stabilit mărirea de capital social de 5 milioane de euro. Singurul invitat din exterior a fost domnul Cârțu. Asta cred că spune multe!", a spus Rotaru, la Prima Sport.

Întrebat dacă Sorin Cârțu ar urma să ocupe aceeași funcție, cea de președinte, Rotaru a răspuns: "Nu știți că nu scoateți de la mine? Nu discutăm acum".

Sorin Cârțu (68 de ani), fost mare jucător și antrenor al Universității Craiova, a fost președintele clubului condus de Mihai Rotaru în perioada 2019-2023. În iunie anul trecut, Cârțu își anunța retragerea din fotbal.

Craiova așteaptă primul titlu după 34 de ani

Sorin Cârțu este ultimul antrenor care a adus titlul la Craiova, în sezonul 1990-1991, iar Mihai Rotaru spune că visează să readucă trofeul în Bănie, sezonul viitor, după 34 de ani.

"Cred că la anul va fi mult mai strâns. Va fi Sepsi, va fi U Cluj, care se întărește foarte tare. După 34 de ani ne dorim așa ceva (n.r - titlul). Sunt oameni care s-au născut, au trecut în neființă și care n-au trăit bucuria unui titlu la Craiova sau erau foarte mici în 1991. Cred că ar trebui să vină un moment în care să-i facem pe cei de azi să fie fericiți, să trăiască bucuria unui titlu în Bănie.

Am văzut că s-a ținut un moment de reculegere în memoria suporterilor lui Bayer Leverkusen care n-au prins minunea. Mi-am dat seama cât de tristă a fost perioada asta în Craiova. Am fost extrem de emoționant când am văzut momentul de reculegere. Voiam să luăm titlul de anul ăsta, dar nu se mai poate", a mai spus Mihai Rotaru.