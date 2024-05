Alexandru Chipciu, la un pas de rivalele lui FCSB! "Și Marius Lăcătuș a ținut cu Dinamo înainte să se ducă la Steaua"

Alex Chipciu a rememorat momente cheie din cariera sa și a povestit cum a fost aproape să ajungă la marile rivale ale FCSB, Dinamo și Rapid.

Chipciu, actualmente jucător al Universității Cluj, a devenit o legendă a FCSB-ului după ce a petrecut patru ani și jumătate în tricoul roș-albastru, între anii 2012 și 2016. În această perioadă, mijlocașul a câștigat trei titluri de campion (2013, 2014, 2015) și a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai echipei. De asemenea, Chipciu a reprezentat România la EURO 2016, unde a fost titular în meciurile cu Franța și Elveția și rezervă în partida împotriva Albaniei.

Chipciu, aproape de Dinamo și Rapid

Alex Chipciu a mărturisit că, înainte de a ajunge la FCSB, a avut oferte tentante de la Dinamo și Rapid. Fotbalistul a recunoscut că, deși era un fan înfocat al "Stelei", ar fi acceptat să joace pentru Dinamo sau Rapid dacă nu ar fi existat nicio ofertă de la echipa sa de suflet:

"Referitor la faptul că am fost crescut la Brașov cu rapidiști, dinamoviști mai puțin, sunt sincer. Eram stelist disperat, dar la momentul când au apărut și Rapid, și Dinamo ca oportunitate și nu era Steaua (n.r. FCSB) la orizont, m-aș fi dus la echipele astea.

(n.r - Dacă aveai ofertă, te duceai?) Da, păi, nu aveam de la Steaua (n.r. FCSB) atunci, nu vorbisem. Și Marius Lăcătuș a ținut cu Dinamo înainte să se ducă la Steaua", a declarat Alexandru Chipciu, conform Orange Sport.

O iubire roș-albastră

Alexandru Chipciu a ținut să evidențieze că, în ciuda ofertelor de la rivali, a așteptat cu nerăbdare oportunitatea de a juca pentru truparea roș-albastră

"Dar am tras să mă duc la Steaua (n.r. FCSB), clar. Am așteptat, am așteptat și asta a fost. Voiam să mă duc la Steaua. Când a apărut, am zis <<Gata, doar asta>>", a mai adăugat Chipciu.

Cifrele lui Chipciu pentru FCSB

În cei patru ani și jumătate petrecuți alături de gruparea roș-albastră, mijlocașul și-a trecut în cont: