EXCLUSIV | Anunt URIAS pentru Dragusin dupa golul FANTASTIC pe care l-a dat pentru Juventus! 5 SUPER OFERTE: o echipa din Premier League e gata sa-l faca MILIONAR

Radu Dragusin e unul dintre numele care ii fac pe suporterii romani sa viseze la cel mai inalt nivel!

Dragusin (19 ani) a inscris azi un supergol pentru Juve U23 in deplasarea cu AlbinoLeffe din Serie C. Juventus a castigat cu 3-0!

Lasat acasa de Pirlo pentru deplasarea cu Napoli, Dragusin are pe masa o propunere de prelungire pe 5 ani a contractului cu Juventus. Negocierile sunt in toi. Conform surselor www.sport.ro, pustiul mai are inca 5 oferte din care sa aleaga. Una dintre ele e Newcastle, scrie Calciomercato!

Dragusin a jucat in acest sezon atat in Champions League, cat si in Serie A pentru Juventus, iar Pirlo le-a spus sefilor ca se bazeaza pe el la prima echipa, refuzand varianta unui imprumut. Newcastle e gata sa-i dea un salariu de peste 1 milion de euro pe sezon fundasului nascut la Bucuresti.

Dragusin e asteptat sa joace si pentru Romania U21 la Euro, in primavara.