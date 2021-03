"In viata mea n-am trait asa ceva, a fost dezastruos!" Jucatorii Romaniei, uluiti de arbitraj! Ce a spus Matan dupa meci

Omul care a egalat in minutul 69 pentru Romania, Alex Matan, s-a declarat socat de arbitrajul brigazii conduse de belgianul Lawrence Visser.

Matan spune ca 'n-a vazut niciodata asa ceva'. Observator de arbitri la acest joc a fost chiar seful centralilor de la UEFA, Roberto Rosetti.

Marcator al unul gol fantastic, Matan a prins incredere. Vrea sa bata si Germania marti seara (19:00, LIVE pe www.sport.ro).

"Nu sunt eu in masura sa judec arbitrajul, dar a fost dezastruos. Cred ca numai eu am avut cateva faze... Era corner pentru noi si dadea aut de poarta. In viata mea n-am vazut un arbitraj asa de slab. N-am trait niciodata asa ceva! Dar am crezut pana la final, asta e important. A fost un soc dupa ce am luat gol, nu ne vedea sa credem ce se intampla. Am reusit sa reintram in meci si ma bucur ca baietii au crezut pana la final si am reusit sa castigam.

Romania cu Ungaria e un derby. Ei au intrat mai bine in meci, au fost mai agresivi. Am reusit sa revenim, cel mai important e ca ne-am adunat si am castigat partida. Cu Germania va fi foarte dificil, dar nu ne e frica. Am aratat si cu Olanda ca putem pune probleme si granzilor, sa zic asa, de ce sa nu ne gandim si la o victorie?", a spus Matan.