Matan, remarcatul Romaniei dupa Euro U21! "Va exploda in curand! E clar ca e pregatit pentru fotbalul mare"

Fotbalistul de banda a evoluat in toate cele 3 partide si a fost unul dintre cei mai buni tricolori de la Campionatul European U21.

Cei de la Underrated Scout s-au exprimat in privinta evolutiei lui Matan, iar acestia au dat un verdict imbucurator pentru Romania si anume ca fotbalistul e pregatit sa faca pasul cel mare catre fotbalul de cel mai inalt nivel.

"A fost probabil cel mai bun jucator roman de la Euro 2021. Putea chiar sa-si duca echipa in sferturi, dar sutul sau a nimerit bara in meciul cu Germania. E clar ca e pregatit pentru fotbalul mare si in curand va exploda. Ii place foarte mult sa primeasca mingea si sa-si puna in valoare tehnica.

Trebuie sa devina mai pragmatic si sa mai lucreze la partea fizica. Matan coboara foarte mult sa ajute defensiva, un alt lucru pozitiv", au scris cei de la Underrated Scout.

Mijlocasul ofensiv nascut la Galati este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, unde a ajuns in 2009. Matan a imbracat in toate competitiile de 66 de ori tricoul echipei FC Viitorul Constanta si a contribuit la castigarea, in 2019, a Cupei si Supercupei Romaniei.

Ca senior, el a mai evoluat pentru FC Voluntari, sub forma de imprumut, in perioada septembrie 2019 - august 2020.