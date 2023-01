Compozitorul Horia Moculescu (85 ani) a fost invitatul special din această dimineață la „Ora exactă în sport”. Acesta a făcut parte din Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club Steaua, participând la ședințele ce se desfășurau în acea perioadă, având și drept de vot.

Pentru Horia Moculescu, „FCSB este Steaua”, după cum susține chiar el, dezvăluind și două episoade pe care le-a trăit cu finanțatorul vicecampioanei României, Gigi Becali.

Horia Moculescu, episod cu Gigi Becali: „Am avut un conflict la casino!”

„Țin cu Steaua pentru că, am mai spus-o și în alte emisiuni, mă scuzați că mă repet, eram în clasa a patra, nu mă scuz că țin cu ei, acum țin cu FCSB, nu e problemă, pentru mine asta este Steaua. Cine spune că Steaua e a generalilor poate să spună ce o vrea.

Am făcut parte din membrii fondatori din 2000, invitat de Gațu și Păunescu. Am avut două conflicte cu Gigi majore, dintre care unul la un casino, el jucător, eu semi-jucător, jucător înseamnă să ai bani. Mi-a spus: 'ce te bagi dumneata? ești bătrân, vezi-ți de bătrânețea dumitale' și atunci i-am zis: 'domnul Becali, nu mă supără nimic din ce ai făcut că ne-ai dat la o parte și nu ne-ai spus, poate veneam și noi cu 2.000 de dolari să continuăm apartenența. Dar m-am uitat că din membrii fondatori nu ai ales în noul staff niciun jucător din Sevilla 86, nu e posibil'. S-a gândit, nu mi-a răspuns pe loc și la câtva timp după spectacol eram la un restaurant, mâncam și apare MM, nu ne cunoșteam.

'Maestre, ai pașaport?' I-am zis că am. 'Mâine dimineață, la 8, te rog să vii în aeroportul Băneasa, vă invităm, domnul Becali și cu mine, să mergem la Sevilla la meciul cu Betis'. M-am dus, el a venit cu alt avion și noi cu avionul normal. În holul hotelului de 4 stele unde stăteam era un pian și, într-o seară, mă așez la pian și vine recepționerul, mi-a zis că e pentru profesioniști. MM s-a dus: 'profesioniști, nu aveți, uite-l aici' Am stat, am cântat și a venit Gigi la mine: 'domnule, mă uit, de așa ceva am nevoie în partidul meu'. A zis că eu trebuie să fiu formator de opinie.

Am rămas prieteni, mă salută pe stradă din Maybach, chestii din astea”, a declarat Horia Moculescu la PRO Arena.

Activitatea compozitorului în fotbal s-a încheiat în decembrie 1998, când numărul membrilor Adunării Generale a fost redus drastic pentru a se facilita trecerea de la asociație nonprofit la societate pe acțiuni.